Corona-Krise als "Prüfung": Wenn Trump mit Gott Gespräche führt

US-Präsident Donald Trump sieht in den wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise eine Prüfung, die ihm Gott auferlegt habe.

Er habe in einem Zwiegespräch mit Gott seine Wirtschaftpolitik vor der Corona-Pandemie gelobt ("wir haben die beste Wirtschaft in der Geschichte der Welt aufgebaut") und danach Gott um Bestätigung gebeten, sagte Trump am Montag bei einem Wahlkampfauftritt in Mankato im US-Bundesstaat Minnesota.