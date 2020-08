Sabotiert Trump US-Wahl? Schlammschlacht um Briefwahlstimmen

Eine schiefe Optik hat auch die Tatsache, dass Postchef DeJoy Großsponsor der Republikaner ist. Seit 2016 investierte er laut New York Times 2,5 Millionen Dollar in die Partei und in Trumps Wahlkämpfe. Zudem haben DeJoy und seine Frau der Zeitung zufolge rund 100 Mio. Dollar in Firmen investiert, die entweder mit der US-Post Geschäfte machen – oder mit ihr konkurrieren.