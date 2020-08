Bruce Springsteen als Wahlhelfer: Sänger widmet Joe Biden den Song "The Rising"

Mit seinem Song "The Rising" wirft sich Bruce Springsteen für die US-Demokraten in den Wahlkampf. Pünktlich zum Wahlkonvent der Partei schaltete der von Millionen Fans als "The Boss" verehrte Rockmusiker aus New Jersey ein politisches Video frei.

Es zeigt nicht Springsteen (70), sondern Szenen der Präsidentschaft des Republikaners Donald Trump (74) - und am Ende den demokratischen Kandidaten Joe Biden (77) mit den Worten "There is not a single thing we can't do if we do it together" ("Es gibt nichts, was wir nicht schaffen können, wenn wir es gemeinsam machen.")