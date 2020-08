Der Kampf ums Kreuz: Biden und Trump im Krieg um den Glauben

Im Rennen ums Weiße Haus betont Biden seine Nähe zu Papst Franziskus, der ihn nach dem Tod seines Sohnes Beau zum Abschluss seines sechstägigen USA-Besuchs 2015 privat empfing. In seinen Reden zitiert er immer wieder den Papst, mit dessen Positionen zur Einwanderungsreform, zu Solidarität mit den Armen oder beim Klimawandel Biden weitgehend übereinstimme.

Der Historiker Timothy Naftali von der New York University meint, Biden spreche so selbstverständlich über seinen Glauben wie kein anderer Demokrat. Damit punkte er bei den weißen Katholiken - die 2016 Trump mehrheitlich hinter sich scharte. "Wer Gläubige erreichen will, muss echt sein", so Naftali. Das hilft Biden offenbar auch, in Trumps evangelikale Kernwählerschaft vorzudringen. "Wenn er mindestens 23 Prozent im evangelikalen Lager holt", so der Demokrat Wear, "gewinnt er diese Wahlen".

Mitten in Corona-Pandemie und Wirtschaftskrise will Biden Hoffnung vermitteln. Seinem sterbenden Sohn Beau hatte er versprochen, sich nicht zurückzuziehen und sich weiter zu engagieren. Im Wahlkampf sagt er: "Es hat lange gedauert, bis ich auf den Punkt kam und erkannte, dass dieses Ziel das ist, was mich retten würde. Und das hat es."