Joe Biden: „Ein Verbündeter des Lichts“

Falsch. Es gab aber keinen Streit, jedenfalls keinen öffentlichen. Und Regierungsprogramme, an denen man sich hätte reiben können, schon gar nicht. In Corona-bedingt vier gewöhnungsbedürftig virtuellen Tagen, die auf insgesamt acht Stunden Programm voller Video-Konserven, teilweise steriler, teilweise mitreißender Wortbeiträge im Zoom-Format verdichtet wurden, hat die Herausforderer-Partei ihre Mobilisierung für die Schlussetappe bis zum 3. November diszipliniert auf einen einzigen Nenner reduziert: Donald Trump! muss! weg!

Redner/in um Redner/in zogen sich wie von einem unsichtbaren Regisseur gesteuert immer wieder auf einen Fluchtpunkt zurück, den niemand gnadenloser markierte als Alt-Präsident Barack Obama: Wenn Trump weitere vier Jahre regiere, würde Amerikas Demokratie samt ihrer in mehr als 200 Jahren gewachsenen Institutionen das nicht überleben. „Diese Regierung hat gezeigt, dass sie unsere Demokratie zerstören wird, wenn das nötig ist, um zu gewinnen“, bilanzierte Obama in beispiellos vernichtender Weise Tun und Wirken seines Nachfolgers, der ihn bis heute mit Hass, Neid und Häme verfolgt. Dass Obamas Live-Mikrofon im Museum der Amerikanischen Revolution in Philadelphia stand, symbolisierte die existenzielle Dringlichkeit, mit der die Demokraten der Ära Trump ein Ende bereiten wollen.

Dass niemand in die Niederungen der Fachpolitik abstieg und auch nur ansatzweise konkrete Konzepte zur Linderung bekannter Alltagsprobleme durchdeklinierte, dass niemand die Partei als lebendige Zukunftswerkstatt präsentierte, stellt eine Wette dar, die aufgehen kann – oder auch nicht.

Was die Demokraten als Alternative zu Trump aufbieten, erinnert nicht nur vom Alter her an Konrad Adenauers „Keine Experimente“-Strategie und die Persil-Werbung: „Da weiß man, was man hat“ – Joe Biden. Seit bald 50 Jahren das personifizierte Bohren dicker Bretter in Washington. Der (wirklich) gute Mensch von Wilmington. Ein Erlöser gegen das Unfähige, das Bösartige, das in der Corona-Misere 175.000 Tote mit autoritärem Gefuchtelt zu verdrängen versucht. Joe Biden als (Groß-)Vater und Retter einer wunden Nation, die der mutwillig betriebenen Spaltung überdrüssig ist und bis weit ins konservativ Lager hinein nichts mehr herbeisehnt als ein Abflachen der nervtötenden Erregungskurven, die Trump jeden Tag erzeugt.