Michelle Obama: "Trump ist der falsche Präsident für dieses Land"

Am Montag, dem 17. August, fand die Democratic National Convention statt. Als Schlussrednerin kritisierte die Rechtsanwältin und Autorin Michelle Obama in ihrer 18-Minuten-Rede den US-Präsidenten harsch: "Wenn Sie denken, es kann unmöglich noch schlimmer werden, glauben sie mir: Es kann!" Und das würde es, "wenn wir nichts ändern mit dieser Wahl!"

"Es ist eine harte Zeit und jeder fühlt sie auf verschiedene Wege", erklärte die die Ehefrau des Ex-Präsidenten Barack Obama. Sie wisse, dass sehr viele Menschen aktuell keinen Kopf für politische Parteitage - oder allgemein Politik - hätten: "Glaubt mir, ich verstehe das!" Dennoch sei sie hier, weil sie das Land von tiefsten Herzen liebe und die Qual der vielen Leute sie schmerze.

Nach einem Exkurs in die Geschichte der Vereinigten Staaten, ("Ich bin dankbar für all die Leute, die so viel geopfert und überwunden haben, weil sie etwas Besseres für Ihre Kinder wollten") erklärte sie, wer zum Präsidenten gewählt würde, zeige "ob wir diesen Kampf ehren und ob wir die Ungerechtigkeiten in diesem Land bekämpfen oder nicht."