Obama attackiert Trump scharf: "Er hat den Job nie ernst genommen"

Barack Obama ist bekannt für seine herausragenden Reden. Egal, ob man seiner Meinung ist oder nicht, kaum jemand zweifelt an seiner rhetorischen Macht. Die hat der ehemalige US-Präsident gestern Nacht auf dem virtuellen Parteitag der Demokraten gegen den amtierenden Präsidenten ausgespielt. Mit voller Wucht.

In seiner Rede zur Nominierung seines früheren Vizepräsidenten Joe Biden als Präsidentschaftskandidaten und Senatorin Kamala Harris zu dessen "Running Mate" appellierte er an die US-Amerikaner, am 3. November wählen zu gehen.

"Trump hat nur seinen Freunden geholfen"

Den republikanischen Amtsinhaber Donald Trump nannte er unfähig, das Amt zu führen. Obama habe nicht erwartet, dass sein Nachfolger seine Visionen übernimmt oder seine Politik weiterführt, sagte er in seinem Video aus Philadelphia (siehe weiter unten), er habe aber im Sinne des Landes gehofft, dass Donald Trump den Job ernst nehmen wird. "Das hat er aber nicht!"

Trump habe vielmehr "die wundervolle Macht dieses Amtes" verwendet,um sich selbst und seinen Freunden zu helfen - nicht aber, um "Gemeinsamkeiten zu finden". Die Präsidentschaft habe er behandelt wie "eine weitere Reality-Show, mit der er die Aufmerksamkeit bekommen kann, nach der er sich sehnt".