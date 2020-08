Mit Witzen gegen Trump: Comedy am Demokraten-Parteitag

Nach der schonungslosen Kritik an Präsident Donald Trump beim Parteitag der US-Demokraten schlug am vierten Abend am Donnerstag die Stunde der Witze. Da der Konvent ohne große Versammlungen in virtueller Form abgehalten wurde, fehlte freilich das Gelächter der Parteigänger. Auch auf eingespielte Lacher verzichtete man.

Trumps Handicap

Schauspielerin Julia Louis-Dreyfus ("Seinfeld") setzte unter anderem auf Scherze über den Amtsinhaber, um die SMS-Info-Nummer des Wahlkampfteams seines Herausforderers Joe Biden in die Köpfe zu bringen. "30330 - das wäre das Golf-Handicap von Donald Trump, wenn er nicht schummeln würde", war einer davon.

Oder: "Ein einfacher Weg, sich 30330 zu merken, ist, dass es das Jahr ist, in dem Donald Trump endlich seine Steuererklärung freigeben wird." Normalerweise veröffentlichen Präsidentschaftskandidaten in den USA bereits im Wahlkampf ihre Steuererklärungen. Trump kämpft vor Gericht gegen Versuche von Staatsanwälten, Zugang zu seinen Finanzdaten zu bekommen.