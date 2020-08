Die große Trump-Show will positive Stimmung vermitteln

Rede aus dem Weißen Haus

Die wird Trump im Weißen Haus halten, was nicht nur bei den Demokraten, sondern auch bei vielen Kommentatoren in den US-Medien für Empörung gesorgt hat. Immerhin ist es das erste Mal, dass ein Präsident seinen Vorteil als Amtsinhaber so demonstrativ für seinen Wahlkampf benützt.

Zu erwarten ist also in den kommenden Tagen eine Trump-Show voller Eigenlob, brutaler Attacken auf die politischen Gegner und nationalistischer Töne.

Das wichtigste aber ist die Grundstimmung, die nicht nur Trumps Auftritte, sondern der ganze Parteitag vermitteln sollen: Optimismus.

Trumps Berater sprechen davon, der Präsident wolle eine "aufmunternde Botschaft" ins Land senden. Anders als Joe Biden und seine Demokraten bei ihrem Parteitag werde Trump eine positive Vision für das Land aufzeigen.

Familie vor Partei

Nach US-Medienberichten soll am Dienstag (Ortszeit) First Lady Melania Trump vom Rosengarten des Weißen Hauses aus als Hauptrednerin sprechen. Am Mittwoch steht den Berichten zufolge ein Auftritt von Vizepräsident Mike Pence im historischen Fort McHenry nahe Baltimore auf dem Programm. Auch mehrere von Trumps erwachsenen Kindern sowie andere prominente Republikaner wie die frühere US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley, sollen für Trump werben. Prominente Figuren der Republikaner wie Ex-Präsident George W. Bush oder der Senator und Trump-Kritiker Mitt Romney werden dagegen nicht zu Wort kommen.