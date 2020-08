"Vote!": Wie Michelle Obama eine Ketten-Reaktion auslöste

Sie sei "geehrt und geschmeichelt", dass Michelle Obama ihre Kette trug, twitterte die Designerin: "Ich hätte nie gedacht, dass etwas, für das ich eine so große Leidenschaft habe, so viel für andere bedeuten könnte." Erst kürzlich hatte sie im Time Magazine noch darüber gesprochen, wie schwierig es sei, während der Pandemie ein Geschäft zu führen. Im Online-Shop ist das bedeutungsvolle Stück derzeit übrigens noch erhältlich: Ab 300 Euro gibt es den Obama-Look in 14-karätigem Gold, Silber oder Roségold.