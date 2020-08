"Verrückt": Michelle Obama spricht Klartext über eigene Menopause

Gemeinsam mit ihrer langjährigen Freundin und Gynäkologin Sharon Malone sprach Michelle Obama in der jüngsten Ausgabe ihres Podcasts ganz offen das Thema Menopause an. Die ehemalige First Lady verriet, dass sie während ihrer Amtszeit einst heftige Hitzewallungen in der Marine One, dem Hubschrauber des US-Präsidenten, bekam.

"Dreht einfach die Klimaanlage auf"

"Es war, also ob jemand einen Ofen auf meinen Körper gelegt und ihn auf Höchststufe aufgedreht hätte", sagte Obama. "Und dann begann alles zu schmelzen. Und ich dachte mir nur: Ok, das ist verrückt. Ich kann nicht, ich kann nicht, ich schaffe das nicht."

Und Obama weiter: "Was eine Frau mit ihrem Körper durchmacht, ist wichtige Information. Es ist wichtig, dass so etwas Platz in der Gesellschaft hat, denn die Hälfte von uns muss da durch, aber alle leben so, als ob nichts wäre", so die 56-Jährige.

Die ehemalige First Lady verriet auch, dass ihr Mann Barack als Präsident von lauter Frauen in der Menopause umgeben war: "Und er konnte es sehen. Er konnte es an jemandem erkennen, denn der Schweiß fing an zu fließen und er meinte: Ok, was passiert jetzt. Aber das ist einfach wie wir leben." Ihr Ehemann habe von mehreren Frauen in seinem Team gewusst und nur gesagt: "Dreht einfach die Klimaanlage auf."