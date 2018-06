Vitamin D senkt Brustkrebsrisiko nach Menopause

Mehr Vitamin D als bisher empfohlen

Ob Vitamin D auch das Brustkrebsrisiko bei jüngeren Frauen verringern kann, will Garland in weiteren Studien herausfinden. "Vorerst konnten wir mit der Studie aber den derzeit größten Zusammenhang von Vitamin D und einem sinkenden postmenopausalen Brustkrebsrisiko aufzeigen", erklärte der Mediziner.

Mit 60 Nanogramm pro Milliliter ist die empfohlene Menge von Vitamin D im Blut deutlich höher als bisher festgelegt. Das Institute of Medicine (IOM) der US-amerikanischen National Academy of Sciences hat 2010 lediglich 20 Nanogramm pro Milliliter als empfehlenswert beurteilt.

Umgerechnet auf die täglich empfohlene Tagesdosis, bedeutet das einen Anstieg auf 4000 bis 6000 Internationale Einheiten (IE). Derzeit geben die Gesellschaften für Ernährung in der Schweiz, in Deutschland und in Österreich für alle Erwachsene (inkl. Schwangere, Stillende und Ältere) einen Tagesbedarf von 800 IE an.

Anders als andere Vitamine, kann der Körper Vitamin D als Hormon selbst produzieren. Bei ausreichender Sonnenbestrahlung könne die empfohlene Tagesdosis aber bereits durch einen ausgedehnten Spaziergang in der Mittagssonne erreicht werden, meinen die Forscher.