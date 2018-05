Leben mit Brustkrebs: Unheilbar, aber glücklich

Claudia Altmann-Pospischek kommt gerade von einem zweiwöchigen Urlaub aus den USA zurück. In Las Vegas hat sie ihrem Ehemann Peter zum 10. Hochzeitstag erneut das Jawort gegeben – inklusive falschem Elvis, der „Rock me Amadeus“ sang.

Auch ihr „lebenslanger Beifahrer“ war bei der Hochzeit anwesend. So nennt sie ihren Brustkrebs, der im Juli 2013 diagnostiziert wurde. „Los werde ich ihn nicht mehr, aber ich überlasse ihm nicht das Steuer“, ist sich die 43-jährige Wiener Neustädterin sicher. Sie leidet an Brustkrebs mit Metastasen in Leber und Knochen. Eine Chance auf Heilung besteht nicht, statistisch gesehen bleiben Patienten nach dieser Diagnose zwei bis vier Jahre. Claudia Altmann-Pospischek gilt deshalb bald als „Langzeitüberlebende“. Doch obwohl erst vor Kurzem ein neuer Tumor in der Leber gefunden wurde, versprüht sie positive Energie.