Brustkrebs: Wechseljahre sind kein Schutz

„Wenn ich die Menopause überstanden habe, habe ich endlich Ruhe.“ Das hört Allgemeinmedizinerin Naghme Kamaleyan-Schmied oft – im Fall von Brustkrebs stimmt das aber nicht. Denn drei von vier Brustkrebsfällen tre ten erst nach dem 50. Lebensjahr auf – das Durchschnittsalter in Österreich liegt aktuell bei 62 Jahren.

Daher ist gerade in dieser Altersgruppe die Mammografie als wichtigste Früherkennungsmaßnahme besonders wichtig. Die neue Kampagne der Fachgruppe Radiologie in der Ärztekammer richtet sich unter dem Motto „Meine Brust. Ich schau drauf“ besonders an diese Frauen. Sie läuft im Rahmen des nationalen Brustkrebs-Früherkennungsprogramms. Man wolle eine Ergänzung liefern, heißt es in der Ärztekammer. Radiologin Alexandra Resch, Präsidentin der Gesellschaft für Senologie: „Es ist falsche Awareness, wenn Frauen glauben, dass eher Jüngere betroffen sind.“