Studie: Kann man durch Sex die Wechseljahre verschieben?

Wöchentlich vs. monatlich

Die neue Untersuchung, die im Fachblatt Royal Society Open Science veröffentlicht wurde, basiert auf Daten von fast 3.000 Frauen, die in Summe zehn Jahre lang begleitet wurden. Teilnehmerinnen, die angaben, jede Woche Sex zu haben, kamen deutlich später in die Wechseljahre als Frauen, die einmal im Monat oder seltener Geschlechtsverkehr hatten. Konkret sank die Wahrscheinlichkeit eines frühen Auftretens der Menopause im direkten Vergleich für sexuell aktivere Frauen (einmal wöchentlich) um 28 Prozent im Vergleich zu Frauen, die weniger als einmal im Monat sexuell aktiv waren.

Die Probandinnen waren zu Beginn der Studie im Durchschnitt 45 Jahre alt und größtenteils verheiratet oder in einer Beziehung. Die Ergebnisse würden nahelegen, dass der Körper "entscheiden" könne, nicht in den Eisprung zu "investieren", wenn eine Frau ohnehin keinen Sex hat und damit keine Möglichkeit einer Schwangerschaft besteht, erklärt Megan Arnot, Doktorandin an der UCL und Erstautorin der Studie, im Interview mit dem Guardian.