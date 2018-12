Warum Sex auch im Alter nicht an Bedeutung verliert

Auch jenseits der Lebensmitte wünschen sich Männer und Frauen erotische Erfüllung. In der Gesellschaft werden Sexualität und Lust im Alter aber nach wie vor wenig thematisiert.

"Die allgemeine Auffassung ist, dass ältere Erwachsene nicht so sexuell aktiv sind wie jüngere Erwachsene – oder überhaupt nicht mehr sexuell aktiv sind", bestätigt auch Lee Smith, Epidemiologe und Sportmediziner an der britischen Anglia Ruskin University in Cambridge und Autor einer aktuellen Studie zum Thema (Journal of Sexual Medicine).