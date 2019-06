Mehr Bauch, weniger Lust: Wenn der Mann in den Wechsel kommt

"Vor ein paar Jahren wäre ich im Sakko vor Ihnen gestanden. Das geht nun nicht mehr", sagt Karl-Heinz Steinmetz, Medizinhistoriker und Direktor des Wiener Instituts für Traditionelle Europäische Medizin (TEM), zu Beginn eines Vortrages in Wien Ende Mai. Worauf der 55-Jährige anspielt, versteht man beim Blick auf den Titel der Veranstaltung : "Der Mann im Wechsel".

Hitzewallungen und Schweißausbrüche, Stimmungsschwankungen, Verlust der sexuellen Lust: Diese Beschwerden – vor allem in dieser Kombination – assoziieren die meisten mit den Wechseljahren bei Frauen. Was die wenigsten wissen: Auch Männer kommen in den Wechsel.

Begriffsdebatte

Analog zur Menopause werden der sinkende Testosteronspiegel und damit verbundene Symptome oft unter dem Begriff " Andropause" zusammengefasst. Ein Gros der Experten hält diesen für unpassend: "Er suggeriert, es gebe ein männliches Gegenstück zu den weiblichen Wechseljahren, was so nicht stimmt", sagt Shahrokh Shariat, Vorstand der Universitätsklinik für Urologie an der MedUni Wien. Zum einen komme es nicht wie bei Frauen zu einem schlagartigen, sondern zu einem kontinuierlichen Abfall der Hormonproduktion. "Und zweitens beeinflussen die hormonellen Veränderungen nicht die Fruchtbarkeit, wie das bei Frauen in der Menopause der Fall ist."

Anerkanntere Bezeichnungen sind die Kürzel LOH (Late Onset Hypogonadism) oder ADAM (Androgen Deficiency in the Aging Male), zu Deutsch PADAM (Partielles Androgen-Defizit des alternden Mannes). Uneinig ist sich die Wissenschaft darüber, wie viele Männer betroffen sind. Zwar belegen Studien, dass Männer ab 40 pro Jahr rund zwei Prozent an Testosteron verlieren, konkrete Studien zum Mann im Wechsel sind aber nur spärlich vorhanden.

In der European Male Ageing Study (EMAS) resümierten Forscher 2016, dass rund drei Prozent aller Männer am LOH-Syndrom leiden. Andere Studien, die ein breiteres Beschwerdebild betrachten, zeigen, dass fünf bis sieben Prozent der unter 50-Jährigen, und rund 30 Prozent der Männer über 50 Jahren, betroffen sind.

Mehr Bauchfett, weniger Lust

Tatsache ist, dass der sinkende Testosteronspiegel unangenehme Symptome verursachen kann. Diese reichen vom bereits erwähnten Libidoverlust und Erektionsstörungen über wachsendes Bauchfett, schwindende Muskelkraft und Knochendichte sowie Erschöpfung bis hin zu Nervosität, Konzentrationsstörungen und depressiver Verstimmtheit. "All diese Beschwerden können mit einem niedrigen Testosteronspiegel zu tun haben", sagt Shariat. "Wenn Letzterer durch einen Bluttest festgestellt wird, wägt man als Arzt die Gabe des Hormons ab."

Bis eine Testosteronsubstitutionstherapie verordnet wird, müssen zahlreiche Faktoren abgeklärt werden. Die Testosteronkonzentration im Blut des Mannes ist nicht immer gleich: Der Wert schwankt zwischen einem morgendlichen Maximum und einem Tief am Nachmittag. Werte zwischen zwölf und 30 Nanomol pro Liter Blutserum gelten als Normbereich. Wenn der Testosteronspiegel deutlich darunter sinkt und Beschwerden auftreten (und nur dann), werden Patienten medikamentös therapiert.

Verabreicht wird das Hormon über eine Spritze, ein täglich aufzutragendes Gel, ein Skrotalpflaster (auf den Hodensack zu klebendes Pflaster) oder Implantate. "Bevor das passiert, müssen im Patientengespräch Vor- und Nachteile genau besprochen werden. Während der Behandlung muss unter anderem der Testosteronwert ständig überprüft werden", sagt Shariat.