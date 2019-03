Gleichberechtigt verhüten: Wann kommt die Pille für den Mann?

Komplexe Hindernisse

Die Gründe dafür sind vielfältig, sagt Richard Anderson, Verhütungsexperte und Professor für Fortpflanzungsmedizin an der Universität Edinburgh, im Interview mit dem KURIER. "Einige Ursachen betreffen die Biologie, andere sind struktureller Natur." Die größte biologische Herausforderung sei, dass "Männer täglich Millionen Samenzellen produzieren, während Frauen nur einmal im Monat einen Eisprung haben". Es sei medizinisch gesehen einfacher, die Reifung der Eizelle mittels Hormongaben zu verhindern, als die kontinuierliche Bildung von Spermien zu hemmen. Auch darüber hinaus gibt es Hürden: "Die Entwicklung von Hormonpräparaten für Männer war für die Industrie in der Vergangenheit nicht wirklich eine Priorität." Von wissenschaftlicher Seite gebe es durchaus ein breites Forschungsinteresse, "an finanziellen Investitionen in entsprechende Projekte mangelt es aber nach wie vor".

Bislang waren es auch unerwünschte Begleiterscheinen, die umfangreiche Versuchsreihen und letztendlich eine Markteinführung blockierten. 2011 scheiterte ein Forschungsprojekt der Weltgesundheitsorganisation ( WHO), an dem auch Anderson beteiligt war, mit einer zuverlässigen Hormonspritze für Männer im klinischen Versuch. 20 der über 300 Teilnehmer beendeten die Studie wegen Nebenwirkungen wie Depressionen und Libidoverlust vorzeitig.

Dass gerade die Nebenwirkungen des Medizinprodukts dessen Etablierung verhindern, stößt vielen Frauen sauer auf. Der Vorwurf: Was Frauen als Folge der Einnahme der Pille seit Jahrzehnten ertragen müssen, würde die Wissenschaft Männern einfach nicht zumuten wollen.