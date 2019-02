Verhütungsreport: Warum immer weniger Frauen die Pille nehmen

Viele der Befragten wünschen sich eine Kostenübernahme von Langzeitmethoden, wie der Hormon- oder Kupferspirale, Hormonstäbchen oder Implantat. Bei diesen fallen alle Kosten am Beginn an, was für viele eine Hürde darstellt. Bei einer Kostenübernahme würden 56 Prozent auf eine Langzeitmethode wechseln, bei den Frauen sind es 59 Prozent und bei jungen Frauen unter 20 Jahren sogar 73 Prozent.