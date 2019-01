Provokante These: Gibt es die Pillenpause wegen Papst?

21 kleine Pillen, sieben Tage Pause: Fast 60 Jahre nach Markteinführung der Pille halten sich auch heute viele Frauen an dieses Einnahmeschema. Auch, wenn es dafür gar keinen medizinischen Grund gibt.

Zumindest besagt das eine neue Richtlinie der britischen Faculty of Sexual Reproductive Healthcare, die das britische Gesundheitssystem in Fragen rund um sexuelle Reproduktion berät. Demnach hat die Pillen-Einnahme ohne Pause sogar Vorteile: Frauen hätten weniger Bauch- und Kopfschmerzen, ein reduziertes Risiko einer ungewollten Schwangerschaft und keine Blutung.

Das bestätigt auch Univ.-Prof. Christian Egarter, Leiter der Klinischen Abteilung für Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin an der Uni Wien. Er empfiehlt die Anwendung im Langzyklus nicht nur für die Pille, sondern auch für andere hormonelle Verhütungsmittel, wie das Hormonpflaster oder den Vaginalring. In einigen Fällen gebe es eine medizinische Indikation für eine kontinuierliche Anwendung – etwa, wenn die Frau an Endometriose leidet. Die Kosten für Hygieneprodukte fallen ebenfalls weg.