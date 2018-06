37 Fälle: Ungewollt schwanger wegen unsicherer App

Dass "Natural Cycles" nicht zu 100 Prozent verlässliche Ergebnisse liefert, gibt auch ein Sprecher der App zu. "Natural Cycles hat einen Pearl Index von 7, was bedeutet, dass sie bei richtiger Anwendung zu 93 Prozent effektiv ist, das kommunizieren wir auch so", sagte der Sprecher zu Business Insider. Studien hätten wiederholt gezeigt, dass die App, die sich an Frauen über 18 Jahre richtet, einen hohen Schutz biete, der mit etablierten Verhütungsmethoden vergleichbar sei. Über die hohe Zahl der ungewollten Schwangerschaften sei man nicht überrascht: "Weil unsere Userschaft sich vergrößert, erhöht sich auch der Anteil an ungewollten Schwangerschaften. (...) Das ist eine unvermeidbare Realität", so der Sprecher. Man habe dennoch eine interne Untersuchung in die Wege geleitet.