Digitales Zeitalter: Verhüten, aber wie?

Wie lückenhaft das Wissen junger Menschen teilweise ist, weiß Eva Lehner-Rothe: "In meiner Praxis bin ich immer wieder mit jungen Menschen konfrontiert, die glauben, viel über Verhütung zu wissen. Tatsächlich sind viele falsch informiert." Häufig werde angenommen, dass die Pille vor Geschlechtskrankheiten schützt, die Spirale als Verhütungsmittel erst nach der Geburt des ersten Kindes in Frage kommt oder dass natürliche Verhütungsmethoden (wie zum Beispiel die Temperaturmethode) für junge Frauen als Alternative zu hormonellen Kontrazeptiva geeignet sind.

Aufklärung

Bei diesen und ähnlichen Wissenslücken setzt eine neue Kampagne ("Know your Body") an, die von der Gesellschaft vom Goldenen Kreuze in Zusammenarbeit mit dem Pharmaunternehmen Bayer und dem Frauenmagazin miss ins Leben gerufen wurde. "Wir gehen mit den Informationen genau dorthin, wo sich junge Menschen aufhalten und eröffnen eine Plattform, die richtige Informationen bereitstellt", erklärt Erika Sander, Geschäftsführerin der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. Ziel der Aktion sei, junge Frauen und Männer zu animieren, offen mit Fragen zu Verhütung umzugehen. Gleichzeitig sollen Themen wie die richtige Einnahme der Pille, die Wahl eines geeigneten Verhütungsmittels oder Notfallverhütung zielgruppengerecht aufbereitet werden. Konkrete Verhütungsempfehlungen wird es im Zuge der Kampagne nicht geben. Für die Wahl der passenden Methode ist das Gespräch mit einem Facharzt unerlässlich.

Univ.-Prof. Christian Egarter, Leiter der Klinischen Abteilung für Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin an der Uni Wien, nimmt genau diese in die Pflicht: "Es braucht eine strukturierte und motivierende Beratung beim Arzt, damit jede Frau die richtige Verhütungsmethode längerfristig akzeptiert." Heute gäbe es für jede Frau die passende Verhütungsmethode, jedoch wüssten viele oftmals zu wenig über die verfügbaren Methoden sowie deren Vor- und Nachteile. "Da helfen nur eine intensive Aufklärung und einfühlsame Diskussion."