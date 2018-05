Was bringt sexuelle Aufklärung im Netz?

Grundlegendes hat sich in den vergangenen zehn Jahren in puncto Aufgeklärtheit bei jugendlichen Mädchen und Burschen nicht verändert. Auch der Zeitpunkt des "ersten Mals", ein nicht unwesentlicher Faktor in diesem Kontext, ist laut Studien annähernd gleich geblieben. "In der Gruppe der unter 14-Jährigen ist der Anteil der Jugendlichen mit ersten sexuellen Erfahrungen sogar leicht zurückgegangen", so Nicole Kienzl, Paar- und Sexualtherapeutin in Wien.

Während vor zehn Jahren im Kontext der sexuellen Aufklärung jedoch noch Themen wie Verhütung oder Geschlechtskrankheiten boomten, sind es heute ganz andere Bereiche, die junge Frauen und Männer berühren. Informationen haben Jugendliche in Österreich ausreichend, im Laufe der Zeit haben sich jedoch neue Fragenzeichen aufgetan. "Ganz viele Fragen kommen aus dem Eck des Internets, genauer gesagt aus dem Bereich der Pornographie. Man sieht als junger Mensch Pornos, ist irritiert und hat Fragen", beschreibt Wolfgang Kostenwein, Klinischer Sexologe und Leiter des Österreichischen Instituts für Sexualpädagogik. Auch technisierte Fragen, beispielsweise 'Wie bläst man richtig' oder 'Wie geht Analverkehr', kämen deutlich häufiger vor. "Viele Jugendliche gehen hier davon aus, dass das in Pornos Gezeigte eine Art Programmvorgabe ist, also, dass diese Dinge Teil von gutem Sex sind", erklärt Kostenwein.