Pionierstudie: Kommt bald das Verhütungsgel für den Mann?

Verhütung ist nach wie vor oft Frauensache. Um mehr Gleichberechtigung auf dem Gebiet der Empfängnisverhütung möglich zu machen, startet die University of Edinburgh eine klinische Pionierstudie zu Verhütungsgel. Derzeit werden Paare für die Erhebung gesucht, die den Weg für eine neue Generation der Verhütungsmittel ebnen soll.

Hormongel hemmt Spermien

Nach Abschluss der Rekrutierungsphase sollen in Summe 80 in einer Partnerschaft lebende Männer in den Städten Manchester und Edinburgh täglich ein Hormongel anwenden. Die im Gel namens NES/T enthaltenen Progestine, auch Progestagene und Progestogene genannt, sollen natürliches Testosteron blockieren, sodass die Produktion von Spermien nach einiger Zeit automatisch eingestellt wird. Um den Hormonhaushalt nicht aus dem Gleichgewicht zu bringen, enthält das Gel einen geringen Anteil an Testosteron. So soll verhindert werden, dass sich die Verhütungsmethode negativ auf die Libido des Mannes auswirkt.

Die Paare werden für den gesamten Untersuchungszeitraum von einem Jahr ausschließlich mittels Gel verhüten. So sollen die Wirksamkeit des Präparats erforscht und potenzielle Nebenwirkungen abgeklärt werden.