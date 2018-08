Medikamentenabhängigkeit: Der Boom bei den Psychopillen

KURIER: Wie kommt es zu einer Medikamentenabhängigkeit?

Peter Stippl: Oft lässt sich das gleiche Muster erkennen. Die Belastung erreicht einen gewissen Punkt und man geht zum Hausarzt, der Medikamente verschreibt, die tatsächlich helfen. Man fühlt sich besser und kann sein Leben genauso weiterführen wie bisher. Somit scheint das Problem gelöst und die Betroffenen glauben, ihr Leben nicht ändern zu müssen. Das ist meist der Beginn einer Abwärtsspirale. Bald brauchen sie mehr Medikamente und noch höhere Dosen, um den Alltag zu bewältigen.

Gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen?

Grundsätzlich ist die Dynamik bei Männern und Frauen gleich. Auslöser sind bei beiden Geschlechtern Überbelastung, ein Gefühl der Ausweglosigkeit oder Ängste. Männer kommen meist durch ihren Karrierewillen in solche Stresssituationen. Bei Frauen sind es oft Mehrfachbelastungen, wenn sie Job, Familie und manchmal auch Pflegeaufgaben vereinbaren müssen. Ein wichtiges Schlagwort ist hier: Perfektionismus.

Wie äußert sich dieser Perfektionismus bei Frauen?

Bei Frauen ist er offensichtlicher als bei Männern, und in vielen Lebensbereichen sichtbar. So ist für viele der Haushalt eine Visitenkarte. Auch bei den Kindern muss alles reibungslos funktionieren – innerer Antrieb ist immer der Leistungsanspruch an einen selbst.

Kann die Familie unterstützen?

Ja. Aber Hilfe aus der Familie kann auch problematisch sein. Wenn z. B. eine Schwester oder wohlwollende Schwiegermutter eingreifen will, fühlen sich manche Frauen angegriffen und ziehen sich zurück. Dann hat ein gut gemeinter Rat den gegenteiligen Effekt. Ein Hausarzt oder Psychotherapeut hat da auf jeden Fall eine andere Autorität und kann unbefangen Lösungsvorschläge bieten. Am wichtigsten ist es, das Problem zu identifizieren, das zur Überbelastung geführt hat. Die Medikamente bekämpfen nur die Symptome, aber nicht deren Ursache. Dann braucht es die nötige Einsicht, um tatsächlich etwas an der eigenen Situation zu verändern.

Wann holen sich Frauen Hilfe?

Häufig kommt es zuerst zu einem emotionalen Zusammenbruch, bevor die Betroffenen Hilfe in Anspruch nehmen, wobei meist eine Extremsituation den Patienten zur Einsicht verhilft, dass sie ein Problem haben. Das Sprichwort „no pain, no change“ (kein Schmerz, keine Veränderung, Anm.) bringt das auf den Punkt. Allerdings gibt es auch Frauen, die schon früh erkennen, dass es so nicht weitergehen kann und auf Rehabilitation gehen. Wenn sie drei bis sechs Wochen von zu Hause entfernt sind, haben sie genug Abstand, um die Situation zu überdenken.