Lassen sich Donald und Melania Trump jetzt scheiden?

Als Model war Melania Trump auf dem Laufsteg zu Hause. Für eine First Lady der USA stand sie verhältnismäßig selten im Rampenlicht. Neben ihren wenigen Auftritten waren es Momente, in denen sie sich unbeobachtet gefühlt haben dürfte und die auf Video festgehalten wurden, die das Bild der 50-Jährigen mitgeprägt haben. Etwa bei der Amtseinführung Donald Trumps im Jänner 2017, als ihr Lächeln in dem Moment in sich zusammenfällt, als ihr Ehemann sich von ihr abwendet.

Mittlerweile ist Donald Trump als Präsident Geschichte. Die Frage, ob die Trumps als Paar bestehen bleiben, wenn sie erst mal aus dem Weißen Haus ausgezogen sind, sorgte in der Vergangenheit immer wieder für Spekulationen. Von einer Zweck-Ehe war da oftmals die Rede.

"Zählt jede Minute"

Glaubt man der früheren Trump-Beraterin Omarosa Manigault Newman, könnte sich Trump nun unter Umständen tatsächlich bald von seine Frau verabschieden müssen. "Melania zählt jede Minute, bis er nicht mehr im Amt ist und sie sich scheiden lassen kann. Wenn sie versuchen würde, ihn ultimativ zu demütigen, indem sie geht, während er noch Präsident ist, würde er einen Weg finden, sie zu bestrafen", zitierte die britische Boulevardzeitung Daily Mail Manigault Newman im vergangenen Herbst. Ob sie Recht behalten, und Melania sich jetzt als Ex-First Lady trennen wird, bleibt abzuwarten.