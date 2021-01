Wie die Republikaner zu Trump zurückgekrochen kommen

Dass die Grand Old Party in zumindest zwei Flügel gespalten ist, dürfte bekannt sein. Nicht nur die zehn Republikaner und Republikanerinnen, die sich im Kongress für ein Impeachment ausgesprochen haben, halten gegen den Trump Flügel. Eine der prominentesten Gegnerinnen Donald Trumps in der eigenen Partei ist Liz Cheney, Kongressabgeordnete und dort dritthöchste Republikanerin. Sie bekommt derzeit die (finanzielle) Macht des Pro-Trump-Flügels zu spüren, der online und live alle Hebel gegen sie in Bewegung setzt.

Am Donnerstag etwa hielt ihr Partei-"Freund", der Kongressabgeordnete Matt Gaetz, in ihrem Heimatbundesstaat Wyoming eine Kundgebung ab, in der er Cheney hart attackierte. Er habe "gestern" mit Donald Trump gesprochen, sagte er dort. Er will sie - mit Trumps Hilfe - aus ihrer Führungsposition bei den Republikanern drängen.

Es zeigt: Donald Trump ist in der US-Politik präsenter, als sein Schweigen auf Social Media glauben lässt.