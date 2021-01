Gefängnis oder eigene Partei? Trumps neues Leben

Sich selbst begnadigt hat Donald Trump am Ende nicht. Dutzende andere Menschen kamen an seinem letzten Arbeitstag als US-Präsident aber in den Genuss eines Straferlasses. Der prominenteste ist Trumps Ex-Chefstratege Steve Bannon. Dem Gründer der ultra-konservativen Website „Breitbart News“ wird im Zusammenhang mit dem Bau der Grenzmauer zu Mexiko vorgeworfen, Spendengelder abgezweigt zu haben.

Ab nach Florida

Die Teilnahme an Bidens Vereidigung verwehrte der nunmehrige Ex-Präsident bekanntlich – anders als sein Vize Mike Pence. Er verließ Washington Mittwochvormittag mit seiner Frau Melania an Bord des Hubschraubers „Marine One“. Nach einer Abschiedszeremonie auf einem Militärflughafen flogen die beiden in ihr Luxus-Anwesen nach Florida.