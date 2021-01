Als erste First Lady: Mit dieser Tradition brach Melania Trump kurz vor Schluss

Es ist eigentlich Tradition, dass der scheidende US-Präsident einen Brief für seinen Nachfolger im Weißen Haus hinterlässt und die scheidende First Lady ihrer Nachfolgerin eine Tour durch das Weiße Haus gibt. Da das Verhältnis von Donald Trump zu den Bidens als angespannt gilt, wurde bereits im Vorfeld der Amtsübergabe spekuliert, dass die Trumps mit der langjährigen Tradition brechen könnten.

Melania Trump brach mit langer Tradition

Spekulationen, die sich zum Teil bewahrheitet haben. Eigentlich ist es zudem Usus, dass die scheidende First Lady Wochen, bevor der neu gewählte Präsident und seine Familie ins Weiße Haus einziehen, die zukünftige First Lady zum Tee trifft, so Autorin Kate Andersen Brower gegenüber Washington Post. Auch eine persönlichen Tour durch das Weiße Haus steht bei diesem Termin an, "während die eine das Haus zeigt, das sie der anderen übergeben will", schreibt Brower.

Die Autorin stellt fest, dass diese Treffen oft angespannt sind. Betty Ford, die Ehefrau des 38. US-Präsidenten Gerald Ford, formulierte es einmal so: "Egal, wer dir folgt, du weißt, dass sie es nicht verdient haben, dort zu sein."