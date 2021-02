Interessenskonflikt? Womit Ivanka Trump neben Berater-Funktion eigentlich ihr Geld verdiente

Laut ihrem endgültigen Finanzbericht erhielt Ivanka Trump keine Einnahmen aus den Unternehmen, die sie führte, bevor sie in ihr letztes Jahr im Weißen Haus als Teil der Regierung eintrat. In jeder ihrer früheren Angaben, einschließlich der für 2019, meldete sie Erträge aus den Unternehmen, obwohl sie berichtete, dass sie im Juli 2018 ihren Betrieb eingestellt hatten", schreibt Citizens for Responsibility and Ethics.