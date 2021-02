Melania Trump beschreitet eigenen Weg - mit neuem Twitter-Account

Mit der Eröffnung ihres neuen Twitter-Accounts geht Melania Trump nun wohl in die Offensive. Welchen Geschäftsaufgaben sich Melania Trump künftig widmen will, bleibt vorerst abzuwarten.

Laut CNN soll Trumps Ehefrau jedenfalls ein eigenes Büro in Palm Beach haben. Insidern zufolge soll sie weiterhin die Initiative "Be Best" fördern, welche sie in ihrer Zeit im Weißen Haus erschaffen hatte, und die sich dem Wohlergehen von Kindern widmet.