Melania Trump eifersüchtig auf Jill Biden? Ex-First Lady geht in PR-Offensive

Eigentlich ist es zudem Usus, dass die scheidende First Lady Wochen, bevor der neu gewählte Präsident und seine Familie ins Weiße Haus einziehen, die zukünftige First Lady zum Tee trifft, so Autorin Kate Andersen Brower gegenüber Washington Post. Auch eine persönlichen Tour durch das Weiße Haus steht bei diesem Termin an, "während die eine das Haus zeigt, das sie der anderen übergeben will", schreibt Andersen Brower.

Melania Trump schwänzte jedoch das obligatorische Treffen. Sie soll Joe Bidens Ehefrau lediglich eine "kurze Begrüßungsnotiz" hinterlassen haben.