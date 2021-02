Dekadent: So sieht Melania Trumps neuer Alltag aus

Welchen Geschäftsaufgaben sich Melania Trump künftig widmen will, bleibt vorerst abzuwarten.

Laut CNN soll Trumps Ehefrau jedenfalls ein eigenes Büro in Palm Beach haben. Insidern zufolge werde sie auch weiterhin die Initiative "Be Best" fördern, welche sie in ihrer Zeit im Weißen Haus erschaffen hatte, und die sich dem Wohlergehen von Kindern widmet.

Auch Ivanka gönnnt sich erstmal eine Auszeit

Übrigens gönnen sich auch Donald Trumps Tochter Ivanka Trump und ihr Ehemann Jared Kushner nach ihrer Zeit im Weißen Haus erstmal ein wenig Urlaubsflair. Das Ehepaar residiert derzeit zusammen mit seinen Kindern in einem Luxus-Apartment in Miamis Strandstadt Surfside. Hier wollen Ivanka Trump und ihr Mann Berichten zufolge zur Miete wohnen, bis ihr geplanten Anwesen auf der exklusiven Hochsicherheitsinsel "Indian Creek Island" errichtet wird. Das neue Leben in Miami scheinen auch sie zu genießen: Vergangene Woche wurden Fotos veröffentlicht, die Ivanka Trump und Kushner beim Faulenzen im lässigen Freizeitlook auf Sonnenliegen am Strand zeigen.