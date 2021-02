Ivanka Trumps ambitionierte Rückkehr-Pläne

Ivanka Trump könnte schon bald auf die politische Bühne zurückkehren. Glaubt man US-Medienberichten, soll die Tochter der früheren Präsidenten Donald Trump nämlich gerade an ihrer neuen Karriere basteln. Diverse Spekulationen kursieren diesbezüglich aktuell. Das wildeste Gerücht ist wohl, dass sie 2024 selbst für das Präsidentschaftsamt kandidieren könnte.

Karriereneustart für Ivanka Trump?

Die Newsplattform Axios berichtet indes, dass Ivanka ein anderes Vorhaben hat. Sie soll ihren Fokus künftig auf eine Reform der Strafjustiz legen. Auch Promis wie Kim Kardashian oder Jay Z haben sich in der Vergangehneit für das Thema stark gemacht. Ivanka selbst hat die neuerlichen Spekulationen noch nicht öffentlich kommentiert. Axios berichtet unter Berufung auf ihr nahestehende Quellen aber, dass die Reform der Strafjustiz - ein populäres und überparteiliches Thema - tatsächlich künftig der Schwerpunkt ihres Wirkens sein könnte. "Es wäre nicht überraschend, wenn es zu den Dingen gehört, für die sie sich in ihrem nächsten Kapitel einsetzt wird", so der Insider gegenüber dem Nachrichtenportal.