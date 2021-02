So natürlich hat man Ivanka Trump noch nie gesehen

Mindestens ein Jahr lang soll der Mietvertrag für das Luxus-Apartment laufen, das Ivanka Trump und ihre Familie derzeit bewohnen. Obwohl die monatliche Miete, die Trump und Kushner zu zahlen haben, nicht bekannt ist, werden ähnliche Immobilien in der Region in der Regel für Zehntausende von Dollar pro Monat vergeben. Die traumhafte Strandlage des Wohnkomplexes und allerhand Annehmlichkeiten, wie ein beheiztes Sportbecken, ein Tennisplatz auf dem Dach und ein Fitnesscenter, möglichen es der ehemaligen First Daughter und ihrer Familie in ihrer neuen Wohnung einen "einjährigen Urlaub" zu genießen, so MSM. Von Dauer wird Ivanka Trumps Aufenthalt in ihrem Luxus-Apartment aber nicht sein.