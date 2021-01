Vertraute plaudern aus: Die unerwartete Seite von Queen Elizabeth

Als britische Königin gibt sich Queen Elizabeth II. konsequent konservativ und gehorcht royalen Traditionen. Privat soll die stoische Monarchin jedoch aber eher unerwartete Charakterzüge offenbaren, wie nun eine Royal-Biografin in Berufung auf enge Vertraute der Königin enthüllt.

Royal Biografin verrät: So ist die Queen privat

Die Queen "ist privat viel lebendiger als das, was die Öffentlichkeit sieht", erzählt die königliche Biografin Sally Bedell Smith, Autorin von "Elizabeth the Queen: The Life of a Modern Monarch" gegenüber dem Magazin People über die 94-Jährige.