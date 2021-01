Prinz Harry könnte doch noch König werden

Charles, der älteste Sohn von Queen Elizabeth II. gilt als Prinz im ewigen Wartestand. Denn sein größter "Karriereschritt", nämlich jener an die Spitze der britischen Monarchie, steht dem Ersten in der Thronfolge noch bevor. Ihm folgen Sohn William (Platz zwei) und dessen Kinder George, Charlotte und Louis. An sechster Stelle steht schließlich Prinz Harry, nach ihm kommt Sohn Archie - dann Prinz Andrew und nach ihm Prinzessin Beatrice.

König Harry: Unwahrscheinlich aber möglich

Obwohl Harry im vergangenen Jahr offiziell aus der ersten Reihe der Königsfamilie zurücktrat, um unabhängiger leben zu können, behielt er seinen Platz. Würde die gesamte Familie verunglücken, würde Harry die Krone von seinem Vater Prinz Charles erben - ob er will oder nicht.