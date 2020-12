6 Dinge, die sich ändern, wenn Charles König ist

Die Sache mit dem Namen

Bevor Charles König wird, muss er sich entscheiden, unter welchem Namen er regieren möchte. Der frühere Palastsprecher Dickie Arbiter sagte gegenüber dem US-Magazin "People", dass Charles dafür einen seiner Mittelnamen wählen könnte: Philip, Arthur oder George. Diese Meinung vertrat früher bereits eine weitere palastnahe Quelle. Laut einem Zeitungsbericht will sich Charles lieber "König George" nennen, wenn er einmal den Thron von seiner Mutter übernimmt. "Darüber hat es viele Gespräche mit dem Prinzen gegeben", sagte ein "vertrauenswürdiger Freund" von Charles einst gegenüber der britischen Tageszeitung "The Times". "Wir nehmen alle an, dass es so kommen wird." Ein weiterer Freund sagte in der Vergangenheit, die königliche Familie werde beizeiten über den Namen entscheiden, "aber er hat von George geredet". Angeblich will der Kronprinz lieber nicht "King Charles" genannt werden, weil der Name an einige blutige Episoden in der Geschichte seines Landes erinnere. König Karl I. hatte den Englischen Bürgerkrieg ausgelöst und wurde 1649 enthauptet; sein Sohn, König Karl II., verbrachte zunächst 18 Jahre im Exil und wurde vor allem durch seine vielen Mätressen bekannt, die ihm den Beinamen "The Merry Monarch" ("Der fröhliche Monarch") einbrachten.