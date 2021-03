Meghan hat bereits besonderes Erbstück für ungeborene Tochter

"Ich hatte es auf der Rückseite eingraviert: 'To M.M. From M.M.'. Und ich habe vor, die Uhr eines Tages meiner Tochter zu geben", sagte sie. "Das ist es, was Schmuckstücke so besonders macht, die Verbindung, die man zu ihnen hat", ist sich die Herzogin sicher, die im Oprah-Interview übrigens ein Armband von Harrys verstorbener Mutter Diana trug.

Auch dieses hat eine spezielle Bedeutung für das Ehepaar: Laut dem Magazin People wurden aus besagtem Armband zwei Steine entfernt, um Meghans Diamant-Verlobungsring zu kreieren.