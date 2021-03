Der eine Name, den die Tochter von Harry und Meghan eher nicht bekommen wird

Harry und Meghan hatten am Valentinstag verkündet, ein zweites Kind zu erwarten. Das Baby wird nach seiner Geburt in der Thronfolge an achter Stelle stehen, hinter Großvater Charles, Harrys Bruder William und dessen Kindern George, Charlotte und Louis sowie Papa Harry und Brüderchen Archie. Für Harrys Großmutter, Königin Elizabeth II., ist es bereits das zehnte Urenkelkind - oder vielleicht auch das elfte. Denn auch Zara Tindall, die als Lieblingsenkelin der Queen gilt, ist schwanger. Sie erwartet 2021 ihr drittes Kind.

Im November hatte Meghan in der New York Times emotional über eine im vergangenen Jahr erlittene Fehlgeburt berichtet. In aller Welt wurden ihre Worte dafür gewürdigt, dass sie diesem noch immer mit Tabus behaftetem Thema verdiente Aufmerksamkeit schenkte.