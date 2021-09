Bilder: Alizée Thevenet trug bei Hochzeit mit Herzogin Kates Bruder besonderes Brautkleid

Thevenet trug ein besonderes Outfit - nämlich dasselbe, das auch Middletons Mutter bei ihrer Heirat mit ihrem Michael trug. "Mein 'etwas Geliehenes' war tatsächlich das Kleid von meiner Schwiegermutter Carole, die es zuletzt vor 41 Jahren an ihrem Hochzeitstag im Juni 1980 trug", erzählte sie dem Hello!-Magazin. Das Kleid habe sie während des Lockdowns zum ersten Mal anprobiert, als sie und James mit seinen Eltern in Bucklebury, Berkshire, wohnten. "Während ich mit Carole über Kleider sprach und Ideen austauschte um mich inspirieren zu lassen, probierte ich ihr Hochzeitskleid an und verliebte mich. Es hat mir perfekt gepasst und war genau das, was ich wollte. Es hat mich immer gestört, dass Brautkleider nur einmal getragen werden, daher war es toll, einem so schönen Kleid ein zweites Leben zu geben", sagte sie. Um ihren eleganten Look abzurunden, trug die Braut einen feinen Schleier.