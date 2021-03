Herzogin Kate: Unterstützung von Bruder James Middleton

Bevor Catherine Middleton Prinz William heiratete und sich als Ehefrau des Thronfolgers ihren royalen Pflichten verschrieb, absolvierte sie ein vierjähriges Kunstgeschichtestudium an der University of St Andrews in Schottland, welches sie 2005 mit einem Bachelor of Arts abschloss. Kate ist nicht nur künstlerisch gebildet, sie ist auch eine begnadete Hobbyfotografin.

Regelmäßig knipst sie Fotos ihrer drei Kinder George, Charlotte und Louis, die der königliche Palast zu wichtigen Anlässen, wie Geburtstagen, veröffentlicht - und gewährt Royal-Fans damit ganz intime Einblicke in ihr Familienleben.

Herzogin Kate veröffentlicht Fotografie-Buch

Nun hat die 39-Jährige erstmals ein Fotografie-Buch herausgegeben. Der Gewinn von "Hold Still" soll zwischen der Wohltätigkeitsorganisation Mind, die sich um geistige Gesundheit kümmert, und der National Portrait Gallery aufgeteilt werden. Kate hatte als Schirmherrin des Fotoprojektes Menschen aus dem Königreich eingeladen, fotografische Porträts einzureichen, die sie in diesen außergewöhnlichen Zeiten während der Corona-Pandemie aufgenommen haben. Die ergreifendsten Bilder wurden für eine virtuelle Ausstellung ausgesucht.