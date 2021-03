Meghan zum Weinen gebracht? Kates Onkel verteidigt Herzogin

Eine der Behauptungen Herzogin Meghans im Interview mit Oprah Winfrey, die für Aufsehen sorgte, war ihr Vorwurf, kurz vor ihrer Hochzeit mit Prinz Harry im Mai 2018 von ihrer Schwägerin Kate zum Weinen gebracht worden zu sein. Kate soll über das Kleid eines Blumenmädchens verärgert gewesen. "Es hat wirklich meine Gefühle verletzt", gestand Meghan. Winfrey wollte zuvor wissen, was denn an den Medienberichten dran sein, dass sie, Meghan, ihre Schwägerin zum Weinen gebracht habe. Die Realität sei exakt umgekehrt gewesen, so Meghan.

Kates Onkel verteidigt Herzogin von Cambridge

Die Herzogin von Cambridge hat sich zu dem Vorwurf bisher nicht geäußert. Die Sache zu kommentieren sei alleine schon aufgrund ihrer Stellung als Ehefrau von Thronfolger William nicht angebracht. "Kate ist nicht in der Position zu reagieren, und das wissen Meghan und Harry", erläuterte Adels-Kennerin Katie Nicholls vor wenigen Tagen.