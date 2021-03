Message an Meghan? Royal-Fans üben an Auftritt von Kate und William Kritik

Prinz William und Herzogin Katehaben gemischte Reaktion bei Royal-Fans ausgelöst, als sie ein neues Video aus dem Kensington Palast veröffentlichten, in dem sie sich für eine Wohltätigkeitsorganisation für psychische Gesundheit stark machen.

Der 38-jährige Herzog und seine Ehefrau betonen in einem Video für die Charity-Organisation "Time To Change" wie wichtig es ist, sich dem Stigma zu stellen und das Thema mentale Gesundheit ernst zu nehmen. "Die geistige Gesundheit muss genau so geschätzt werden wie die körperliche", meint Kate unter anderem, während ihr Mann appelliert: "Wir müssen weiter darüber reden, weiter handeln und uns weiterhin dem Stigma stellen."

Royal-Fans bezeichnen William und Kate als scheinheilig

Die gut gemeinte Botschaft des Herzogpaares erhielt aber nicht nur Lob, sondern auch jede Menge Kritik.

Seit Jahren machen sich die Cambridges - wie übrigens auch Prinz Harry - für das Thema geistige Gesundheit stark. Im Interview mit Oprah Winfrey, welches Anfang März ausgestrahlt wurde, behauptete Herzogin Meghan allerdings, vom Palast keine Unterstützung bekommen zu haben, als sie wegen psychischen Problemen um professionelle Hilfe bat.

Einige Klatsch-Magazine vermuten im jüngsten Auftritt des Herzogpaares von Sussex nun gar eine indirekte Stellungnahme gegen Meghans Vorwürfe.