Erste Rasur nach 7 Jahren: James Middletons Verlobte erkennt ihn kaum wieder

Die Quarantänezeit sorgte bekanntlich bei so manchem für leichte bis mittelschwere optische Veränderungen. Haare wurden da oft selbst ge-, oder besser gesagt, verschnitten, seltener gewaschen und gestylt im Homeoffice sowieso.

Was die Herren betrifft, wurde der sogenannte Quarantäne-Bart ins "Trendvokabular" aufgenommen. Einfach mal wachsen lassen lautete das Gebot der Stunde. Nicht so offenbar bei James Middleton. Der kleine Bruder der britischen Herzogin Catherine machte nun kurzen Prozess mit seinem "Signature Look".

"Seit sieben Jahren nicht rasiert", schrieb er zu einem Instagram-Post, der ihn zeigt, bevor er zur Tat schritt - und den Vollbart komplett abrasierte. Mit dem Ergebnis überraschte es seine Verlobte Alizee Thevenet im Anschluss. Die hatte den 33-Jährigen noch nie zuvor "oben ohne" gesehen, wie Middleton schrieb. Theventet, eine französische Finanzanalystin, traute ihren Augen kaum: "Muss ich dich jetzt anders küssen?" fragt sie ihren Verlobten, der die Szene in seinem Video einfing.