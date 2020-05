Mama Royal: Wie Kate, Victoria, Letizia und Co. als Mütter sind

Die nächsten Generationen versuchen ihrem Nachwuchs, trotz der royalen Verpflichtungen, eine so normal wie mögliche Kindheit zu bieten, und zeigen sich ihm gegenüber herzlich.

„Ich erinnere mich aus meiner Kindheit – einfache Dinge zu tun, gemeinsam spazieren zu gehen. Das versuche ich mit meinen Kindern zu tun, weil es alle Komplikationen, alle Zwänge wegnimmt. Ich habe ein Foto von Charlotte, auf dem sie an einer Blume riecht, und es sind Momente wie dieser, die mir als Elternteil so viel bedeuten“, sagte Herzogin Kate (38) einmal in einem Interview. Wenn sie mit ihren Kindern spricht, geht sie immer runter auf Augenhöhe.