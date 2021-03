Angekratztes Image: Prinz William und Kate gehen in die Charme-Offensive

Zärtliche Neckerei am St. Patrick's Day

Am St. Patrick's Day wurde bei einem Online-Auftritt wie gewohnt geschäkert. Herzogin Kate strahlte in Apfelgrün - wenn auch bescheiden in einem Blazer der Modekette Zara. William, der ebenfalls einen grünen Pullover trug, begann seine Ansprache irisch: "Beannachtaí na Féile Pádraig oraibh" (zu Deutsch: "Wir wünschen einen glücklichen St. Patrick's Day").

"Wir freuen uns, Ihnen allen einen sehr glücklichen St. Patrick's Day zu wünschen", teilte Catherine den Zuschauern daraufhin mit - und wurde von ihrem Mann aufgezogen. "Du hast es wieder leicht", teilte er ihr mit, woraufhin Kate in Gelächter ausbrach.

Die Gute-Laune-Strategie schien aufzugehen: Royal-Fans zeigten sich beim Anblick des flirtenden Ehepaares entzückt. "Ich liebe das. Die Cambridges treffen den Nagel immer auf den Kopf. So viel Positivität in diesem Posting", schreibt ein User, während ein anderer die "Führungsqualitäten" des Thronfolgers und seiner Frau lobt.