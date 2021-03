Meghans Schwester: "Harry und Meghan steuern auf Scheidung zu"

Als Reaktion auf Meghans Rassismusvorwürfe gegen das britische Königshaus hatte sich auch ihr Vater Thomas Markle zu Wort gemeldet und die Royals verteidigt.

"Ich habe großen Respekt für die Royals, und ich denke überhaupt nicht, dass die britische royale Familie rassistisch ist", sagte Markle dem britischen Sender ITV am Dienstag. Meghans Beziehung zu ihrem Vater gilt ebenfalls als zerrüttet und mündete sogar in einen Rechtsstreit, in dem es um private Briefe ging, die gegen ihren Willen veröffentlicht wurden. Der US-Amerikaner selbst ist weiß, Meghans Mutter ist Schwarz. Der Vater bot seiner Tochter Meghan und Harry in seinem ITV-Interview an, den Gesprächsfaden wieder aufzunehmen und sich zu treffen. Wenn er vor dem Paar direkt höre, werde er auch aufhören, mit den Medien zu sprechen, kündigte Markle an. Samantha Markle wünsche sich laut TMZ eine öffentliche Entschuldigung. Sie habe ihn sehr verletzt, so Samantha.

Prinz Harry und die ememalige Schauspielerin Meghan Markle haben sich im Mai 2018 das Ja-wort gegeben. In den Straßen von Windsor feierten damals mehr als 100.000 Menschen das Brautpaar. Millionen Menschen verfolgten das Großereignis vor dem Fernseher. Die nicht nur von hartgesottenen Royal-Fans weltweit verfolgte Hochzeit am 19. Mai sei ein Tag "für die Welt" gewesen, sagte Meghan im Oprah-Interview vor gut einer Woche. Sie und Harry hingegen hätten sich bereits drei Tage vorher in einer kleinen, privaten Zeremonie das Ja-Wort gegeben. Seither treten sie als enge Einheit auf.