Michelle Obama: Meghans Erfahrung "keine Überraschung"

Herzogin Meghan und Prinz Harry hatten in dem Interview mit US-Talkshow-Legende Oprah Winfrey vor gut einer Woche schwere Vorwürfe gegen die Königsfamilie erhoben, ihr mangelnde Unterstützung vorgeworfen und sie rassistischer Gedankenspiele bezichtigt. Für die frühere First Lady Michelle Obama sind Meghans Erfahrungen "keine völlige Überraschung". Im Interview mit dem US-Sender NBC sagte sie laut vorab veröffentlichtem Ausschnitt, dass Diskriminierung nichts Neues für People of Colour sei. Nun bete um "Vergebung und Heilung" für die Königs-Familie, "damit sie dies als lehrreichen Moment für uns alle nutzen können", so Obama.

Als "People of Colour" bezeichnen sich Menschen, die nicht als weiß oder westlich wahrgenommen werden und Rassismus-Erfahrungen gemacht haben.