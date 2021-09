"Unartig": Die verborgene Seite von Herzogin Kate

Wenn Queen Elizabeth II. sich die künftige Königin basteln könnte, würde sie vermutlich gar nicht lange überlegen. Denn die perfekte Kandidatin steht längst bereit: Herzogin Kate, Ehefrau des Queen-Enkels William. Die 39-Jährige bietet so gut wie alles, was die Monarchin von der Partnerin des künftigen Staatsoberhauptes - der "Queen Consort", also Königsgemahlin - erwartet. Kate ist liebevolle Ehefrau und Mutter, fällt mit Liebenswürdigkeit und charmantem Lächeln auf, hat keine Allüren und zeigt hohen Einsatz für die Gemeinschaft. Doch Prinz Williams Ehefrau hat auch eine Seite, die nicht alle kennen: Kate kann manchmal ziemlich "unartig" sein, heißt es. Und das vor allem dann, wenn sie auf Prinz Edwards Frau, Sophie von Wessex, trifft.

Kate und Sophie von Wessex: "Unartig, lustig und frech"

Die beiden Frauen soll eine innige Freundschaft verbinden. Laut Mirror bestehe zwischen Kate und der 56-jährige Sophie trotz Altersunterschieds eine "unzertrennliche" Bindung. Was die Herzogin von Cambridge und die Gräfin von Wessex verbindet, sei vor allem ihr gemeinsamer Sinn für Humor. Die Körpersprache-Expertin Judi James hat beobachtet, dass die beiden Prinzen-Gattinnen bei gemeinsamen Auftritten immer viel Spaß miteinander haben. Sie beschreibt Catherine und Sophie als "unartig, lustig und frech".